Шайба Кучерова позволила «Тампа-Бэй» одолеть «Анахайм»

Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Амали Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Тампа-Бэй» и «Анахаймом». Победу праздновали «молнии» со счетом 4:3.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Росс Колтон (3-я минута), Алекс Киллорн (17), Никита Кучеров (60) и Энтони Сирелли (62). У гостей отличились Адам Хенрик (24, 31) и Трой Терри (31).

Российский нападающий Никита Кучеров забил гол на последней минуте основного времени и помог команде перевести игру в овертайм. Всего на счету 28-летнего нападающего 47 очков в текущем сезоне в 39 проведенных играх (16+31).

Таким образом, «Лайтнинг» расположились на пятом месте таблицы Востока с 98 очками, в активе «Анахайма» 12-я строчка и 72 балла на Западе.

Следующий матч «Тампа» проведет дома против «Виннипега», а «Анахайм» примет «Коламбус» днем позже.