Хет-трик Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Баффало»

«Сент-Луис» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Баффало» со счетом 6:2.

В составе хозяев льде забивали Расмус Аспунд (13-я минута) и Алекс Тах (25).

У гостей хет-трик оформил Владимир Тарасенко (28, 33, 58), который был признан лучшим игроком встречи. Отметим, что третью шайбу он забросил в пустые ворота, помимо голов россиянин отличился двумя голевыми передачами. Также по шайбе в большинстве забросили Дэвид Перрон (20) и Брэндон Саад (21), а в равных составах забил россиянин Павел Бучневич (47), в активе которого также были две голевые передачи.

Таким образом, «блюзмены» набрали 98 очков и закрепились на третьем месте Центрального дивизиона, «Сэйбрз» находится вне зоны плей-офф, на шестом месте Атлантического дивизиона.

16 апреля «Сент-Луис» примет «Миннесоту», а «Баффало» на следующий день проведет домашнюю встречу с «Филадельфией».

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«Баффало Сэйбрз» - «Сент-Луис Блюз» - 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)

Голы:

1:0 – Асплунд (Йокихарью), 12:20

1:1 – Перрон (Тарасенко, Крюг), 19:36 (Бол.)

1:2 – Саад (Тарасенко, Томас), 20:17 (Бол.)

2:2 – Тах (Томпсон, Пауэр), 24:20

2:3 – Тарасенко (Томас, Бучневич), 27:18

2:4 – Тарасенко (Томас, Крюг), 32:45

2:5 – Бучневич (Томас, Парайко), 46:18

2:6 – Тарасенко (Томас, Бучневич) , 57:32 (П.В.)