ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хет-трик Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Баффало»

Россиянин признан лучшим игроком матча регулярного чемпионата НХЛ.
Хет-трик Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Баффало»
15 апреля 2022 08:30
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК "Сент-Луис Блюз"

«Сент-Луис» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Баффало» со счетом 6:2.

В составе хозяев льде забивали Расмус Аспунд (13-я минута) и Алекс Тах (25).

У гостей хет-трик оформил Владимир Тарасенко (28, 33, 58), который был признан лучшим игроком встречи. Отметим, что третью шайбу он забросил в пустые ворота, помимо голов россиянин отличился двумя голевыми передачами. Также по шайбе в большинстве забросили Дэвид Перрон (20) и Брэндон Саад (21), а в равных составах забил россиянин Павел Бучневич (47), в активе которого также были две голевые передачи.

Таким образом, «блюзмены» набрали 98 очков и закрепились на третьем месте Центрального дивизиона, «Сэйбрз» находится вне зоны плей-офф, на шестом месте Атлантического дивизиона.

16 апреля «Сент-Луис» примет «Миннесоту», а «Баффало» на следующий день проведет домашнюю встречу с «Филадельфией».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало Сэйбрз» - «Сент-Луис Блюз» - 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)

Голы:

1:0 – Асплунд (Йокихарью), 12:20
1:1 – Перрон (Тарасенко, Крюг), 19:36 (Бол.)
1:2 – Саад (Тарасенко, Томас), 20:17 (Бол.)
2:2 – Тах (Томпсон, Пауэр), 24:20
2:3 – Тарасенко (Томас, Бучневич), 27:18
2:4 – Тарасенко (Томас, Крюг), 32:45
2:5 – Бучневич (Томас, Парайко), 46:18
2:6 – Тарасенко (Томас, Бучневич) , 57:32 (П.В.)

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Колорадо» обыграл «Нью-Джерси», Ничушкин отдал голевую передачу
«Колорадо» обыграл «Нью-Джерси», Ничушкин отдал голевую передачу
Встреча регулярного чемпионата НХЛ прошла в Денвере.
15.04.2022 09:24
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Форвард «Питтсбурга» Кросби догнал Овечкина по набранным очкам в НХЛ
На счету обоих нападающих 1405 баллов за карьеру.
15.04.2022 09:09
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Дубль и голевая передача Подколзина помогли «Ванкуверу» разгромить «Аризону»
Встреча завершилась со счетом 7:1.
15.04.2022 09:02
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Голы Любушкина и Михеева поспособствовали победе «Торонто» над «Вашингтоном»
Голы Любушкина и Михеева поспособствовали победе «Торонто» над «Вашингтоном»
Овечкин провел 1269-й матч регулярного чемпионата без голов.
15.04.2022 08:57
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Два очка Дадонова помогли «Вегасу» разгромить «Калгари» на выезде
Встреча завершилась со счетом 6:1.
15.04.2022 08:49
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Шайба Кучерова позволила «Тампа-Бэй» одолеть «Анахайм»
Встреча завершилась со счетом 4:3.
15.04.2022 08:40
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Хет-трик Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Баффало»
Хет-трик Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Баффало»
Россиянин признан лучшим игроком матча регулярного чемпионата НХЛ.
15.04.2022 08:30
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Источник: Знарок подписал контракт с «Ак Барсом»
Ассистентом известного тренера станет наставник «Витязя» Юрий Бабенко.
14.04.2022 23:13
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Фетисов оценил работу Федорова в качестве наставника ЦСКА
Специалист вывел команду в финал Кубка Гагарина
14.04.2022 23:05
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Результат говорит сам за себя». Быков - о серии ЦСКА-СКА
Армейцы Москвы вышли в финал Кубка Гагарина.
14.04.2022 23:00
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Немецкая месть испанцам за «Баварию»! Как «Айнтрахт» не пустил «Барселону» в полуфинал Лиги Европы
В ответном матче четвертьфинала Лиги Европы «Барселона» сенсационно уступила дома немецкому середняку (2:3) и вылетела из турнира.
Каких же тренеров «готовят» в «Спартаке»! Как Тедеско вывел «Лейпциг» в полуфинал Лиги Европы
В ответном матче 1/4 финала ЛЕ «Лейпциг» бывшего наставника красно-белых Доменико Тедеско победил в гостях «Аталанту» Алексея Миранчука - 2:0 (первый матч 1:1) и вышел в полуфинал.
Дубль для бывшей! Как Сергей Плотников похоронил СКА и вывел ЦСКА в финал Кубка Гагарина
В седьмом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ московские армейцы в гостях переиграли питерских одноклубников (3:0) благодаря двум шайбам Сергея Плотникова - и теперь побьются за главный трофей лиги с «Магниткой».
Москвина — сразу за Тутберидзе, Плющенко — вне десятки. 20 лучших тренеров России
Такого хит-парада вы еще не видели. Сравниваем: фигуристы кого из наших тренеров добились наибольших успехов в олимпийском сезоне?
Грибной король и бывший зять Мишустина. Что известно о новом владельце «Фонбета»
Крупнейший букмекер России переживает непростые времена и экстренно-вынужденную реорганизацию. Вот подробности.
Предатель или жертва обмана? Как наш олимпийский чемпион Рио «завершил карьеру» из-за спецоперации
Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун, что называется, влип в историю. То ли по собственному желанию, то ли по недоразумению.
«Хотим показать, каких спортсменов теряет мир». Откровения российских фигуристов после Шоу Тутберидзе
В «Мегаспорте» отгремело шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», а его звездные участники рассказали о прошедшем сезоне и планах на будущее.
Панарин не отпускает Капризова в отрыв, Георгиев и Шестеркин бьют рекорды (видео)
Шайба Артемия Панарина помогла «Рейнджерс» победить в гостях «Филадельфию» (4:0) в матче НХЛ, а российские голкиперы ньюйоркцев установили новое клубное достижение.
Без голов, зато сколько огня! Как «Ман Сити» Гвардиолы отстоял спасительную ничью с «Атлетико» Симеоне
После ответных четвертьфиналов определились полуфиналисты Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» увез нулевую ничью из Мадрида (первый матч - 1:0) и вышел на «Реал», а другую пару составили «Вильярреал» и «Ливерпуль», сыгравший 3:3 с «Бенфикой» (3:1).
Технические проблемы, политика, фейки? Что происходит с компанией «Фонбет»
Вот уже несколько дней клиенты крупнейшего российского букмекера лишены возможности пополнять свои игровые счета. Это породило панику в соцсетях и многочисленные слухи о природе проблем компании.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика