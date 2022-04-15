Два очка Дадонова помогли «Вегасу» разгромить «Калгари» на выезде

В пятницу, 15 апреля, на стадионе «Скоушабэнк-Сэдлдоум» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари» и «Вегасом». Победу одержали гости со счетом 6:1.

В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Диллон Дюбе (11-я минута). У гостей отличились Джек Айкел (14), Евгений Дадонов (25), Майкл Амадио (29), Джонатан Маршессо (30), Николя Руа (38) и Уильям Карлссон (49).

Российский нападающий Евгений Дадонов забросил 19-ю шайбу в текущем сезоне и набрал 39-е очко по системе «гол+пас» в 71 проведенной игре (19+20).

Таким образом, «Голден Найтс» расположились на девятом месте в таблице Запада с 87 очками, в активе «Калгари» вторая строчка и 99 баллов.

Следующий матч «Калгари» проведет 18 апреля дома против «Аризоны», а «Вегас» поедет в гости для встречи с «Эдмонтоном» двумя днями ранее.