Голы Любушкина и Михеева поспособствовали победе «Торонто» над «Вашингтоном»

«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вашингтон» со счетом 7:3.

В составе канадской команды по дублю оформили три хоккеиста: Майкл Бантинг (5-я и 37-я минуты), Уильям Нюландер (14, 31) и Илья Михеев (35, 42). Также автором шайбы стал Илья Любушкин (31), приплюсовавший к ней голевую передачу.

У «столичных» забивали Джон Карлсон (31), Том Уилсон (40) и Ник Дауд (52). Илья Самсонов отразил 15 бросков по своим воротам, пропустив четыре шайбы. Российские полевые игроки «Кэпиталз» очков в данной встрече не набрали. Добавим, что Александр Овечкин провел 1269-ю игру в регулярном чемпионате НХЛ и занял 80-е место по данному показателю.

«Кленовые листья» набрали 102 очка и обеспечили себе место в плей-офф, «Кэпиталз» на данный момент туда попадают только благодаря восьмой позиции в Восточной конференции, имея в своем активе 92 очка.

«Торонто» 17 апреля сыграет в гостях с «Оттавой», а «Вашингтона» ждет выездная игра против «Монреаля».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто Мэйпл Лифс» - «Вашингтон Кэпиталз» - 7:3 (2:0, 4:2, 1:1)

Голы:

1:0 – Бантинг (Мэттьюс, Марнер), 4:37

2:0 – Нюландер (Маззин, Энгвалл), 13:45

2:1 – Карлсон, 30:06

3:1 – Любушкин (Таварес, Райлли), 30:19

4:1 – Нюландер (Райлли), 30:37

5:1 – Михеев (Таварес, Мэттьюс), 34:44

6:1 – Бантинг (Энгвалл), 36:25

6:2 – Уилсон (Карлсон, Эллер), 39:07

7:2 – Михеев (Таварес, Любушкин), 34:44

7:3 – Дауд (Ларссон, ван Римсдайк), 51:58

Вратари: Дж.Кэмпбелл 22/25 – Самсонов 15/19, Ванечек 10/13.