Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Роджерс Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувером» и «Аризоной». Разгромную победу одержали хозяева со счетом 7:1.

В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Алекс Чиассон (11, 49-я минуты), Шелдон Дрис (20), Элиас Петтерссон (25), Василий Подколзин (36, 40) и Конор Гарланд (36). Единственную шайбу у гостей забросил Эндрю Лэдд (31).

Российский нападающий «Кэнакс» Василий Подколзин помимо оформленного дубля отдал голевую передачу и набрал 23-е очко в сумме за 72 проведенные игры в текущем сезоне (13+10).

Таким образом, «Ванкувер» расположился на десятом месте Запада с 84 очками, в то время как «Аризона» замыкает таблицу на 16-й строчке с 49 очками.

Следующий матч «Кэнакс» сыграет 19 апреля дома против «Далласа», а «Койотис» двумя днями ранее отправится в гости для встречи с «Калгари».