Форвард «Питтсбурга» Кросби догнал Овечкина по набранным очкам в НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Нью-Йорк Айлендерс» канадский нападающий «пингвин» Сидни Кросби забил гол и отдал две результативные передачи, благодаря чему сравнялся с российским форвардом Александром Овечкиным по количеству набранных очков в истории НХЛ.

На счету обоих игроков по 1405 очков, они делят по этому показателю 21-е место. У Овечкина 776 голов и 629 передач, а у Кросби - 515 заброшенных шайб и 890 передач.

20-е место в списке бомбардиров в истории НХЛ занимает Дейл Хаверчук с 1409 (518+891) очками.