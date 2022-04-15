«Колорадо» обыграл «Нью-Джерси», Ничушкин отдал голевую передачу

«Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Нью-Джерси» со счетом 3:1.

В составе команды из Денвера забивали Логан О'Коннор (24-я минута), Андре Бураковски, которому ассистировал в том числе Валерий Ничушкин (28) и Арттури Лекхонен в большинстве (35). У клуба из Ньюарка заброшенной шайбой отличился Йеспер Братт (52).

Вышедший в плей-офф «Эвеланш» лидирует в Западной конференции с отрывом в 15 очков, установив новый рекорд: у них уже 53 победы в сезоне. «Дьяволы» в игры на вылет уже не попадут, они лишь седьмые в Столичном дивизионе и 14-е на Западе (58 очков).

17 апреля «Колорадо» примет «Каролину», а «Нью-Джерси» сыграет в гостях с «Сиэтлом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо Эвеланш» - «Нью-Джерси Девилз» - 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

Голы:

1:0 – О'Коннор (Мэнсон, Хелм), 23:07

2:0 – Бураковски (Ничушкин, Лехконен), 27:45

3:0 – Лехконен (Макар, Рантанен), 34:35 (Бол.)

3:1 – Братт (Хишир, Заха), 51:39