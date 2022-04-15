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Генеральный директор «Трактора» доволен итогами сезона

Челябинская команда дошла до финала Восточной конференции.
15 апреля 2022 12:11
автор: Максим Скороходов

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин доволен выступлением команды в текущем сезоне.

«Сезон прошёл хорошо. Мы сделали существенный шаг вперёд в сравнении с прошлым сезоном. Положительная динамика даёт возможность ставить дальше другие задачи. Оцениваю сезон положительно», - приводит слова Савина «Чемпионат».

Напомним, что «Трактор» в этом году дошел до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, где уступил «Металлургу» (1-4).

В прошлом сезоне челябинский клуб вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ, где встречался с «Салаватом Юлаевым» (1-4).

источник: Чемпионат.com
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