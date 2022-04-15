Стали известны лучшие игроки полуфинальных матчей Кубка Гагарина-2022

Пресс-служба КХЛ сообщила о том, какие хоккеисты стали лучшими игроками финальных матчей Восточной и Западной конференций.

По информации источника, Иван Федотов (ЦСКА) был признан лучшим голкипером. Хоккеист помог своей команде одержать четыре победы в семи матчах серии со СКА (4-3), отразив 93,72% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,73.

Лучшим защитником стал Лоуренс Пилут, выступающий в составе «Трактора». В пяти матчах серии с «Металлургом» (1-4) швед отличился пятью результативными передачами.

Форварда ЦСКА Максима Соркина признали лучшим нападающим. Россиянин набрал 5 (4+1) очков в семи играх против армейцев из Санкт-Петербурга.

Лучшим новичком стал Марат Хуснутдинов из СКА. На счету 19-летнего игрока один голевой пас по итогам семи сыгранных матчей.