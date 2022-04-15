Быков поделился мыслями по поводу финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и ЦСКА

Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков высказался по поводу серии между «Металлургом» и ЦСКА в рамках финала Кубка Гагарина-2022.

Отметим, что первые два матча состоятся 18 и 20 апреля в Магнитогорске, а затем игры пройдут в Москве 22 и 24 апреля.

– Выделил бы болельщиков фаворитами противостояния «Металлург» – ЦСКА. Они будут в выигрыше! Хотя, одни из них все равно расстроятся в конце серии, но это спорт. Только одна команда забирает Кубок, – цитирует Быкова «Чемпионат».

Добавим, что по итогам регулярного чемпионата «Металлург» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф подопечные Ильи Воробьева обыграли «Барыс» (4-1), «Авангард» (4-3) и «Трактор» (4-1).

Что касается ЦСКА, то армейцы расположились на третьей строчке на Западе. Затем красно-синие прошли «Локомотив» (4-0), московское «Динамо» (4-0) и СКА (4-3).