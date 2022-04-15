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Орлов признал, что СКА слабее ЦСКА

Питерцы выбыли из розыгрыша Кубка Гагарина
15 апреля 2022 15:49
автор: Александр Шульгин

Комментатор Геннадий Орлов считает, что несмотря на поражение в финальной серии Запада СКА может занести текущий сезон себе в актив.

«Сезон для СКА оцениваю положительно. Своей деятельностью Роман Ротенберг доказал, что он - тренер. Команда же не провалилась, все было правильно выстроено.

Чуть-чуть не хватило для победы. После такого поражения же не скажешь, что команда беспечно отнеслась. Была равная борьба. СКА на Западе по итогам сезона - вторая команда. Все это дает возможность думать о будущем сезоне, спокойно готовиться. Сейчас ребятам надо отдохнуть.

Все было правильно до седьмого матча с ЦСКА. Москвичи оказались сильнее», - приводит слова Орлова «Чемпионат».

Напомним, в полуфинале Кубка Гагарина питерцы уступили в серии столичным армейцам со счетом 3-4.

В финале турнира ЦСКА сыграет против магнитогорского «Металлурга». Серия стартует 18 апреля двумя матчами на Урале.

источник: Чемпионат.com
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