Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Майк Босси скончался в возрасте 65 лет

Сегодня, 15 апреля, стало известно о том, что легендарный канадский нападающий Майк Босси умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщил журналист Рено Лавуа.

Отметим, что в октябре 2021 года у хоккеиста был диагностирован рак легких.

На протяжении всей своей карьеры Босси выступал за «Нью-Йорк Айлендерс». В составе «островитян» он стал четырехкратным обладателем Кубка Стэнли (1980-1983). В общей сложности форвард провел 752 матча в рамках НХЛ, забросил 573 шайбы и отдал 553 результативных передачи.

Добавим, что в 1991 году Босси был введен в Зал хоккейной славы.