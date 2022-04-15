Тренер «Айлендерс»: У Овечкина такие мощные кисти, что он может послать шайбу куда угодно

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц сравнил нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Сравнение с Овечкиным? Очевидно, что самое главное у них - это бросок. Ови немного другой. Он обладает полущелчком, этим броском с кистей. Сложно прочитать, куда полетит шайба после броска Овечкина, это реально так. У него настолько мощные запястья, что он может послать шайбу куда угодно», - приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, что Тротц работал вместе с Овечкиным в «Вашингтоне» и выиграл Кубок Стэнли.

Добавим, что в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Нью-Йорк Айлендерс» канадский нападающий «Пингвинз» Сидни Кросби забил гол и отдал две результативные передачи, благодаря чему сравнялся с Овечкиным по количеству набранных очков в истории НХЛ.

На счету обоих игроков по 1405 очков, они делят по этому показателю 21-е место. У Овечкина 776 голов и 629 передач, а у Кросби - 515 заброшенных шайб и 890 передач.

20-е место в списке бомбардиров в истории НХЛ занимает Дейл Хаверчук с 1409 (518+891) очками.