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Агент Радулова отреагировал на интерес «Ак Барса» к своему клиенту

Представитель игрока заявил, что слухи о возможном переходе его подопечного в казанский клуб являются преждевременными.
15 апреля 2022 18:02
автор: Владислав Корегин

Агент Юрий Николаев, клиентом которого является форвард «Даллас Старз» Александр Радулов, высказался по поводу появившейся информации о том, что в услугах хоккеиста заинтересован «Ак Барс».

Ранее стало известно, что казанский клуб рассматривает кандидатуру 35-летнего россиянина в качестве усиления своей атакующей линии перед началом сезона-2022/23.

– Информация о том, что Радулов станет главной целью «Ак Барса» на трансферном рынке, является преждевременной. У Александра действующий контракт с клубом НХЛ «Даллас Старз». Я думаю, что сейчас все мысли Александра связаны с тем, чтобы его команда попала в плей-офф, – цитирует Николаева «Чемпионат».

Напомним, что Радулов выступает за «Даллас» с 2017 года. В нынешнем сезоне 35-летний нападающий набрал 21 (4+17) очко в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции (89 очков).

источник: Чемпионат.com
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