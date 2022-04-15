Агент Радулова отреагировал на интерес «Ак Барса» к своему клиенту

Агент Юрий Николаев, клиентом которого является форвард «Даллас Старз» Александр Радулов, высказался по поводу появившейся информации о том, что в услугах хоккеиста заинтересован «Ак Барс».

Ранее стало известно, что казанский клуб рассматривает кандидатуру 35-летнего россиянина в качестве усиления своей атакующей линии перед началом сезона-2022/23.

– Информация о том, что Радулов станет главной целью «Ак Барса» на трансферном рынке, является преждевременной. У Александра действующий контракт с клубом НХЛ «Даллас Старз». Я думаю, что сейчас все мысли Александра связаны с тем, чтобы его команда попала в плей-офф, – цитирует Николаева «Чемпионат».

Напомним, что Радулов выступает за «Даллас» с 2017 года. В нынешнем сезоне 35-летний нападающий набрал 21 (4+17) очко в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции (89 очков).