Минское «Динамо» покинуло четыре легионера

Минское «Динамо» покинули четверо легионеров.

Как сообщает клубная пресс-служба белорусской команды, из Минска уехали вратарь Патрик Рыбар, защитник Якуб Крейчик и нападающие Мальте Стремвалль и Либор Гудачек.

В текущем сезоне Рыбар провел 24 матча в регулярном чемпионате и две встречи в плей-офф. В активе Крейчика 30 игр и семь (0+7) набранных очков. Стремвалль 46 раз выходил на лед и заработал 36 (22+14) очков. Гудачек, пришедший в команду по ходу сезона и успел провести только шесть матчей, в которых набрал четыре (2+2) очка.

Минское «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина уступило в серии питерскому СКА со счетом 0-4.