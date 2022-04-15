«СКА-1946» победил «Красную Армию» в первом матче финала Кубка Харламова

Хоккеисты «СКА-1946» нанесли поражение игрокам «Красной Армии» первом матче финальной серии Кубка Харламова. Встреча прошла на домашней арене москвичей и завершилась со счетом 4:3 ОТ.

В составе победителей три шайбы забросил Никита Чибриков. 25-й, 42-й и 61-й минутах. Еще один гол в активе Матвея Мичкова (36-я). У проигравших отличились Матвей Васин (19-я), Артем Дуда (21-я) и Никита Шалышкин (28-я).

Таким образом, питерцы повели в серии до четырех побед. Следующий матч состоится 16 апреля и пройдет в Москве.