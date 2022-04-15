Знарок подпишет контракт с «Ак Барсом» в понедельник 18 апреля

Бывший главный тренер сборной России Олег Знарок в понедельник 18 апреля прибудет в Казань для подписания контракта с «Ак Барсом».

Как сообщает «Чемпионат», в тренерский штаб специалиста войдут экс-наставник подольского «Витязя» Юрий Бабенко, а также Александр Бойков. Бабенко в бытность хоккеистом выигрывал Кубок Гагарина в составе московского «Динамо» под руководством Знарка.

Напомним, руководство казанцев осталось недовольно результатами команды в текущем сезоне, не сумевшей преодолеть четвертьфинальный барьер Восточной конференции, и отправило в отставку с поста главного тренера Дмитрия Квартальнова.

Знарок с 2019 по 2021 год возглавлял московский «Спартак», однако успехов с командой не добился.