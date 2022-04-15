Стало известно, когда Кэри Прайс проведет свой первый матч после лечения от наркозависимости

Голкипер «Монреаль Канадиенс» и сборной Канады Кэри Прайс 16 апреля впервые выйдет на лед после курса лечения от наркозависимости.

Как сообщил клубной пресс-службе исполняющий обязанности главного тренера «Монреаля» Мартин Сен-Луи, вратарь сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс».

Напомним, 34-летний голкипер взял паузу по окончании прошлого сезона, чтобы разобраться с пагубной привычкой.

После 74 матчей «Монреаль» с 51 очком замыкает турнирную таблицу Западной конференции. В прошлом сезоне команда с Прайсом в составе дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила «Тампа-Бэй Лайтнинг».