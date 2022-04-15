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Агент Ткачева заявил, что хоккеист должен выступать в НХЛ

Россиянин провел за «Лос-Анджелес» всего четыре встречи в текущем сезоне
15 апреля 2022 21:39
автор: Александр Шульгин

Агент российского нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Владимира Ткачева Шуми Бабаев рассказал, что хоккеист планирует остаться в НХЛ.

»У Ткачева травма, ничего серьезного, на днях должен начать играть. Думаю, Владимир останется за океаном, есть варианты, но это все после окончания сезона. Он рассчитывает пробиться в НХЛ.

Все, что «Лос-Анджелес» от него требовал, он выполнил, улучшил все свои показатели. К нему сейчас вопросов нет, клуб проявлял свою заинтересованность», - приводит слова Бабаева «Чемпионат».

Напомним, в текущем сезоне Ткачев провел 39 матчей за «Онтарио Рейн», в которых набрал 29 (7+22) очков. В НХЛ в составе «Лос-Анджелес Кингз» форвард всего четырежды выходил на лед, не отметившись результативными действиями.

источник: Чемпионат.com
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