Никлас Бекстрем: Овечкин на пути к рекорду Гретцки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрем оценил шансы российского форварда Александра Овечкина повторить достижение Уэйна Гретцки и Майкла Босси, которые девять сезонов подряд забивали свыше 50 шайб в регулярном чемпионате.

«Я думаю, что на самом деле это будет много значить. Это будет его девятый раз. Он хочет добраться до этого рекорда, и он на пути к этому. Так что я думаю, что это будет много значить для него лично» — приводит слова Бекстрема официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне на счету российского нападающего 46 забитых шайб.