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«Айлендерс» обыграли «Монреаль», Сорокин оформил седьмой шатаут в сезоне

Встреча прошла в Канаде.
16 апреля 2022 08:30
автор: Артур Гичунцев

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Монреаль» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе победителей по шайбе забросили Зак Паризе, Ноа Добсон и Брок Нельсон.

Российский вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 44 броска и оформил седьмой шатаут в сезоне.

Его соотечественник – защитник «Канадиенс» Александр Романов завершил встречу с показателем полезности «-1».

18 апреля «Айлендерс» сыграют на выезде с «Торонто», а «Монреаль» днем ранее примет «Вашингтон».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» – «Айлендерс» – 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Голы:

0:1 – 45 Паризе (Беллоуз, Барзэл)

0:2 – 47 Добсон (Нелсон)

0:3 – 59 Нелсон (Палмиери, Ли)

Вратари: Прайс 17/19 – Сорокин 44/44.

источник: «Советский спорт»
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