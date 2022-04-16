«Айлендерс» обыграли «Монреаль», Сорокин оформил седьмой шатаут в сезоне

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Монреаль» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0.
В составе победителей по шайбе забросили Зак Паризе, Ноа Добсон и Брок Нельсон.
Российский вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 44 броска и оформил седьмой шатаут в сезоне.
Его соотечественник – защитник «Канадиенс» Александр Романов завершил встречу с показателем полезности «-1».
18 апреля «Айлендерс» сыграют на выезде с «Торонто», а «Монреаль» днем ранее примет «Вашингтон».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» – «Айлендерс» – 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
Голы:
0:1 – 45 Паризе (Беллоуз, Барзэл)
0:2 – 47 Добсон (Нелсон)
0:3 – 59 Нелсон (Палмиери, Ли)
Вратари: Прайс 17/19 – Сорокин 44/44.
источник: «Советский спорт»