ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Валерий Каменский: Бобровский - один из лучших вратарей в России и НХЛ

«Флорида», за которую выступает россиянин, возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона.
16 апреля 2022 14:58
автор: Александр Поволоцкий

Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский назвал вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского одним из лучших голкиперов в России и Национальной хоккейной лиге.

Новокузнечанин установил рекорд клуба по количеству побед за сезон в регулярном чемпионате. Также Сергей вышел на второе место по победам в НХЛ среди вратарей из России, сравнявшись с Николаем Хабибулиным (333). На первой позиции - Евгений Набоков (357).

«Результат игры вратаря очень важен, он играет вместе со всей командой. Очень рад, что страж ворот видит, что команда работает вместе с ним. Вратарь и команда - это единое целое, их нельзя разделять, хочется поздравить Бобровского! И пожелать ему успехов в дальнейшем, Бобровский - один из лучших вратарей в России и НХЛ», - приводит ТАСС слова Каменского.

Напомним, что утром «Флорида» со счетом на своем льду обыграла «Виннипег» (6:1).

источник: «Спорт-Экспресс»
Это интересно:
Валерий Каменский: Бобровский - один из лучших вратарей в России и НХЛ
«Флорида», за которую выступает россиянин, возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона.
16.04.2022 14:58
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Сергей Зубов возглавит сборную России
Алексей Жамнов покидает команду?
16.04.2022 13:47
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Флорида» выиграла 9-й матч кряду, разгромив «Виннипег». У Бобровского – 30 сэйвов
«Пантеры» разгромили соперника со счетом 6:1.
16.04.2022 08:43
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Айлендерс» обыграли «Монреаль», Сорокин оформил седьмой шатаут в сезоне
Встреча прошла в Канаде.
16.04.2022 08:30
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Никлас Бекстрем: Овечкин на пути к рекорду Гретцки
Россиянин может забить 50+ шайб в девятом сезоне кряду.
15.04.2022 22:04
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Агент Ткачева заявил, что хоккеист должен выступать в НХЛ
Россиянин провел за «Лос-Анджелес» всего четыре встречи в текущем сезоне
15.04.2022 21:39
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Стало известно, когда Кэри Прайс проведет свой первый матч после лечения от наркозависимости
Стало известно, когда Кэри Прайс проведет свой первый матч после лечения от наркозависимости
Голкипер практически полностью пропустил сезон
15.04.2022 21:07
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Знарок подпишет контракт с «Ак Барсом» в понедельник 18 апреля
Знарок подпишет контракт с «Ак Барсом» в понедельник 18 апреля
В этот день специалист прибудет в Казань, чтобы уладить последние нюансы
15.04.2022 20:42
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«СКА-1946» победил «Красную Армию» в первом матче финала Кубка Харламова
«СКА-1946» победил «Красную Армию» в первом матче финала Кубка Харламова
Главным героем встречи стал Никита Чибриков.
15.04.2022 20:18
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Тарасенко не планирует покидать «Сент-Луис»
Форвард мог сменить клубную прописку летом
15.04.2022 18:54
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Передел или беспредел? Как «Фонбет» вышел из «спячки»
Главным ньюсмейкером российского букмекерского рынка последних дней стала компания «Фонбет».
«Казань не легко разбить, но Ваноли победит 3:1». Прогноз Ловчева на матч «Спартак» — «Рубин»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы команд в предстоящем матче 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином» (16 апреля, 19:00).
Удар головой! Как Немков не победил, но остался чемпионом Bellator
В Сан-Хосе прошел турнир Bellator 277, главные бои которого принесли неоднозначные результаты.
«Матчи «Зенита»? Не смотрю». Антон Шунин — о золотой гонке
Вратарь «Динамо» Антон Шунин после матча 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0) рассказал о своем первом в карьере голевой пасе и реализованной мечте попасть в клуб Льва Яшина.
«Динамо» уже догнало «Зенит»! Чем ответит Питер?
В стартовом матче 25-го тура РПЛ бело-голубые победили в Москве «Ахмат» (2:0) и перебрались на первую строчку таблицы, имея по 52 очка с питерцами. Лидер 16 апреля играет дома с «Уралом».
Белорусский футбол и багамские девушки. Кем «Матч ТВ» затыкает дыры от санкций
Бегство зарубежных телетрансляций с нашего телевидения продолжается – пусть и не так интенсивно, как месяц назад. Главному спортивному каналу России приходится проявлять чудеса изворотливости.
Не те центры, провал легиона и мягкотелость. Почему проиграл СКА Романа Ротенберга
Семиматчевая серия финала Запада СКА — ЦСКА завершилась победой москвичей. «Плеймейкер» попытался разобраться, чего не хватило питерцам, чтобы прервать серию кубковых неудач.
«Игра Попова — это что-то невероятное!» Тренер «Витязя» — о выходе ЦСКА в финал Кубка Гагарина
Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко подвел для «Плеймейкера» итоги семиматчевой полуфинальной серии СКА – ЦСКА (3-4) и поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина, в котором столичные армейцы сыграют с «Магниткой».
Спартаковское столпотворение в еврокубках в обзоре футбольных мемов
Главных новости футбола в картинках.
Моуринью не пустил Хайкина в полуфинал ЛК, Федоров одолел Ротенберга, Украина заменила Россию на волейбольном ЧМ
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика