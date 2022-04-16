Валерий Каменский: Бобровский - один из лучших вратарей в России и НХЛ

Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский назвал вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского одним из лучших голкиперов в России и Национальной хоккейной лиге.

Новокузнечанин установил рекорд клуба по количеству побед за сезон в регулярном чемпионате. Также Сергей вышел на второе место по победам в НХЛ среди вратарей из России, сравнявшись с Николаем Хабибулиным (333). На первой позиции - Евгений Набоков (357).

«Результат игры вратаря очень важен, он играет вместе со всей командой. Очень рад, что страж ворот видит, что команда работает вместе с ним. Вратарь и команда - это единое целое, их нельзя разделять, хочется поздравить Бобровского! И пожелать ему успехов в дальнейшем, Бобровский - один из лучших вратарей в России и НХЛ», - приводит ТАСС слова Каменского.

Напомним, что утром «Флорида» со счетом на своем льду обыграла «Виннипег» (6:1).