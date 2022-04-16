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Форвард «Салавата Юлаева» Амиров вернулся в Уфу после лечения в Германии

Россиянин имеет на руках контракт с «Торонто».
16 апреля 2022 16:42
автор: Александр Поволоцкий

Нападающий «Салават Юлаев» Родион Амиров вернулся из немецкой клиники в Уфу. Об этом он сообщил в соцсетях.

Напомним, что у 20-летнего хоккеиста обнаружили опухоль головного мозга. Он лечился в Германии. Родион намерен вернуться в спорт и проводит индивидуальные тренировки на льду.

Амиров сообщил в соцсетях, что прибыл в расположение «Салавата Юлаева». Форвард встретился с одноклубниками.

Добавим, что Амиров является серебряным призером юниорского чемпионата мира-2019 в составе сборной России.

В текущем сезоне форвард провел десять матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.

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