Остон Мэттьюс: Результативность Овечкина кажется автоматически высокой

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс дал характеристику российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину.

«Его результативность мне кажется автоматически высокой. Овечкин в лидерах каждый сезон. Он знает, как забивать, и его бросок, наверное, лучший в мире. То, что Александр в силах делать это год за годом — впечатляет и является доказательством его способностей», — цитирует американца TSN.

В текущем сезоне Мэттьюс забросил 58 шайб в 69 матчах. На счету Овечкина 46 голов после 72 встреч.