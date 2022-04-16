Владимир Ткачев: Играми с белорусами чемпионат мира не заменить

Нападающий челябинского «Трактора» и сборной России Владимир Ткачев поделился своими мяслями по поводу отстранения национальной команды от участия в международных турнирах, в том числе, предстоящем в мае чемпионате мира в Финлиндии.

«Сейчас осознаешь и понимаешь, что неизвестно, когда еще мы вернемся на международную арену. Это удар по всему российскому спорту. Многие спортсмены живут только ради этих международных турниров.

Играми с белорусами чемпионат мира не заменить. Сборная Белоруссии - нормальная сборная, но это не то. Сама атмосфера, ажиотаж накладывают отпечаток. Помимо уровня игроков, которые приезжают на чемпионаты мира и Олимпийские игры. Насколько я знаю, на предстоящие матчи сборной молодые ребята поедут. В том числе из «Трактора». Я же собираюсь в отпуск», - приводит слова Ткачева Sport24.ru.

Напомним, мировое первенство пройдет с 13 по 29 мая 2022 года в Хельсинки и Тампере.

Ткачев является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине в составе сборной России.