ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Владимир Ткачев: Играми с белорусами чемпионат мира не заменить

Россияне отстранены от международных соревнований
16 апреля 2022 18:47
автор: Александр Шульгин

Нападающий челябинского «Трактора» и сборной России Владимир Ткачев поделился своими мяслями по поводу отстранения национальной команды от участия в международных турнирах, в том числе, предстоящем в мае чемпионате мира в Финлиндии.

«Сейчас осознаешь и понимаешь, что неизвестно, когда еще мы вернемся на международную арену. Это удар по всему российскому спорту. Многие спортсмены живут только ради этих международных турниров.

Играми с белорусами чемпионат мира не заменить. Сборная Белоруссии - нормальная сборная, но это не то. Сама атмосфера, ажиотаж накладывают отпечаток. Помимо уровня игроков, которые приезжают на чемпионаты мира и Олимпийские игры. Насколько я знаю, на предстоящие матчи сборной молодые ребята поедут. В том числе из «Трактора». Я же собираюсь в отпуск», - приводит слова Ткачева Sport24.ru.

Напомним, мировое первенство пройдет с 13 по 29 мая 2022 года в Хельсинки и Тампере.

Ткачев является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине в составе сборной России.

источник: Sport24.ru
Это интересно:
Сергачев - про Василевского: Он приезжает на тренировки рано. Некому его фотографировать
Оба хоккеиста выступают за «Тампу-Бэй».
16.04.2022 19:02
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Владимир Ткачев: Играми с белорусами чемпионат мира не заменить
Россияне отстранены от международных соревнований
16.04.2022 18:47
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Остон Мэттьюс: Результативность Овечкина кажется автоматически высокой
Американец лидирует в гонке снайперов НХЛ в текущем сезоне.
16.04.2022 17:15
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Форвард «Салавата Юлаева» Амиров вернулся в Уфу после лечения в Германии
Россиянин имеет на руках контракт с «Торонто».
16.04.2022 16:42
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Валерий Каменский: Бобровский - один из лучших вратарей в России и НХЛ
«Флорида», за которую выступает россиянин, возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона.
16.04.2022 14:58
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Сергей Зубов возглавит сборную России
Алексей Жамнов покидает команду?
16.04.2022 13:47
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Флорида» выиграла 9-й матч кряду, разгромив «Виннипег». У Бобровского – 30 сэйвов
«Пантеры» разгромили соперника со счетом 6:1.
16.04.2022 08:43
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Айлендерс» обыграли «Монреаль», Сорокин оформил седьмой шатаут в сезоне
Встреча прошла в Канаде.
16.04.2022 08:30
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Никлас Бекстрем: Овечкин на пути к рекорду Гретцки
Россиянин может забить 50+ шайб в девятом сезоне кряду.
15.04.2022 22:04
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Агент Ткачева заявил, что хоккеист должен выступать в НХЛ
Россиянин провел за «Лос-Анджелес» всего четыре встречи в текущем сезоне
15.04.2022 21:39
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Забил даже Дзюба! Как «Зенит» победил своего «клиента» и вернул единоличное лидерство в РПЛ
Чемпионы России в 25-й туре РПЛ победили в Санкт-Петербурге «Урал» (3:1) и снова опережает «Динамо» на три очка.
Выглядеть в 50 как Яромир Ягр! Избавляемся от пивного живота по методу чешского хоккеиста
Легендарный Яромир Ягр - красавчик и качок. В этом году хоккеист отметил 50-летие, но остается в отличной форме и продолжает выходить на лед за команду из родного Кладно.
«Карета превратилась в тыкву». Масалитин — о неудаче ЦСКА в Уфе
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин после ничьей красно-синих с «Уфой» (1:1) в матче 25-го тура РПЛ был разочарован игрой команды Алексея Березуцкого.
В СССР женская «фигурка» была самой слабой. Так откуда взялся нынешний шквал побед?
Разбираемся в феномене нашего женского одиночного катания, совершившего небывалый прорыв за последние годы.
Передел или беспредел? Как «Фонбет» вышел из «спячки»
Главным ньюсмейкером российского букмекерского рынка последних дней стала компания «Фонбет».
«Казань не легко разбить, но Ваноли победит 3:1». Прогноз Ловчева на матч «Спартак» — «Рубин»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы команд в предстоящем матче 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином» (16 апреля, 19:00).
Удар головой! Как Немков не победил, но остался чемпионом Bellator
В Сан-Хосе прошел турнир Bellator 277, главные бои которого принесли неоднозначные результаты.
«Матчи «Зенита»? Не смотрю». Антон Шунин — о золотой гонке
Вратарь «Динамо» Антон Шунин после матча 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0) рассказал о своем первом в карьере голевой пасе и реализованной мечте попасть в клуб Льва Яшина.
«Динамо» уже догнало «Зенит»! Чем ответит Питер?
В стартовом матче 25-го тура РПЛ бело-голубые победили в Москве «Ахмат» (2:0) и перебрались на первую строчку таблицы, имея по 52 очка с питерцами. Лидер 16 апреля играет дома с «Уралом».
Белорусский футбол и багамские девушки. Кем «Матч ТВ» затыкает дыры от санкций
Бегство зарубежных телетрансляций с нашего телевидения продолжается – пусть и не так интенсивно, как месяц назад. Главному спортивному каналу России приходится проявлять чудеса изворотливости.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика