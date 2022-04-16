Сергачев - про Василевского: Он приезжает на тренировки рано. Некому его фотографировать

Российский защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев поделился мнением о своем одноклубнике Андрее Василевском.

Васи - стильный парень. Покупаем двубортные костюмы и смотрим, кто лучше выглядит. Вася всегда больше жалуется на то, что я чаще, чем он, попадаю в социальные сети «молний». Он приходит на тренировки рано. Некому его фотографировать. Это его ошибка.

В Москве много модных людей. Мода — это большой аспект русской культуры, попытка выразить себя через бренд или одежду. Первые несколько лет в НХЛ я просто пытался найти себя, посмотреть, что я могу носить, а что нет, какие есть стили», — приводит слова Сергачева The Athletic.

В нынешнем сезоне Василевский провел 58 игр за «Лайтнинг» и сыграл две «сухих» встречи. Его показатель отбитых шайб составляет 91 процент.