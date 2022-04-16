Голевая передача Панарина помогла «Рейнджерс» разгромить «Детройт», Шестеркин оформил шат-аут

В субботу, 16 апреля, на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоялась встреча между «Рейнджерсом» и «Детройтом». Победу одержали хозяева со счетом 4:0.

Шайбы в составе хозяев забросили Мика Зибанежад (14-я минута), Фрэнк Ватрано (24) и Алексис Лафренье (45, 55).

Российский форвард Артемий Панарин оформил результативную передачу на первый гол своей команды. Всего же в активе россиянина 90 очков за 71 проведенную игру в текущем сезоне (22+68).

Голкипер Игорь Шестеркин отыграл пятый «сухой» матч в сезоне, отразив 20 бросков.

Таким образом, «Рейнджерс» набрал 104 очка и расположился на третьей строчке Востока, в активе «Детройта» 11-я позиция и 68 баллов.

Следующий матч «синерубашечники» проведут 20 апреля дома против «Виннипега», а «Детройт» примет «Флориду» тремя днями ранее.