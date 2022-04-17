Четыре очка Кучерова помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Виннипег», Сергачев забросил шайбу

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на своей площадке оказалась сильнее «Виннипега». Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу «Лайтнинг».

В составе победителей дубль оформил российский нападающий Никита Кучеров, на счету которого также две результативные передачи. Также по одному голу забили Алекс Киллорн, Стивен Стэмкос, Пьер-Эдуар Белльмар, Ник Пол и Михаил Сергачев. Вратарь Андрей Василевский провел всю игру в запасе.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Пола Штястны, Кайла Коннора, Джоша Моррисси и Блейка Уилера.

В следующем матче «Тампа» примет дома «Детройт», а «Виннипег» сыграет на выезде с «Рейнджерс». Обе встречи состоятся 20 апреля.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» – «Виннипег» – 7:4 (2:2, 2:2, 3:0)

Голы:

0:1 – Штястны (Коннор, Элерс), 1:56

1:1 – Киллорн (Хедман, Стэмкос), 6:05

1:2 – Коннор (Дюбуа), 13:46

2:2 – Бельмар (Хедман, Рутта), 18:21

2:3 – Моррисси (Эпплтон, Лаури), 27:36

2:4 – Уилер (Тонинато, Пионк), 29:34

3:4 – Пол (Кучеров),33:56

4:4 – Кучеров (Пол, Хедман), 38:03

5:4 – Стэмкос (Палат), 43:00

6:4 – Кучеров (Хедман), 46:50

7:4 – Сергачев (Кучеров, Чернак), 51:55

Вратари: Б.Эллиотт 14/18 – Хеллибак 25/32, Комри 5/5.