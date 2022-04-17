ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Четыре очка Кучерова помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Виннипег», Сергачев забросил шайбу

Встреча регулярного чемпионата НХЛ прошла на льду «Амали Арены».
17 апреля 2022 08:30

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на своей площадке оказалась сильнее «Виннипега». Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу «Лайтнинг».

В составе победителей дубль оформил российский нападающий Никита Кучеров, на счету которого также две результативные передачи. Также по одному голу забили Алекс Киллорн, Стивен Стэмкос, Пьер-Эдуар Белльмар, Ник Пол и Михаил Сергачев. Вратарь Андрей Василевский провел всю игру в запасе.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Пола Штястны, Кайла Коннора, Джоша Моррисси и Блейка Уилера.

В следующем матче «Тампа» примет дома «Детройт», а «Виннипег» сыграет на выезде с «Рейнджерс». Обе встречи состоятся 20 апреля.

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» – «Виннипег» – 7:4 (2:2, 2:2, 3:0)
Голы:
0:1 – Штястны (Коннор, Элерс), 1:56
1:1 – Киллорн (Хедман, Стэмкос), 6:05
1:2 – Коннор (Дюбуа), 13:46
2:2 – Бельмар (Хедман, Рутта), 18:21
2:3 – Моррисси (Эпплтон, Лаури), 27:36
2:4 – Уилер (Тонинато, Пионк), 29:34
3:4 – Пол (Кучеров),33:56
4:4 – Кучеров (Пол, Хедман), 38:03
5:4 – Стэмкос (Палат), 43:00
6:4 – Кучеров (Хедман), 46:50
7:4 – Сергачев (Кучеров, Чернак), 51:55
Вратари: Б.Эллиотт 14/18 – Хеллибак 25/32, Комри 5/5.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Ассистенский хет-трик Орлова и шайба Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Монреаль»
Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел на стадионе «Белл Центр».
17.04.2022 08:43
Хоккей
Четыре очка Кучерова помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Виннипег», Сергачев забросил шайбу
Встреча регулярного чемпионата НХЛ прошла на льду «Амали Арены».
17.04.2022 08:30
Хоккей
Капризов стал рекордсменом «Миннесоты» по голам за сезон
Российский форвард «Уайлд» в матче с «Сент-Луисом» забросил шайбу.
17.04.2022 08:18
Хоккей
Голевая передача Панарина помогла «Рейнджерс» разгромить «Детройт», Шестеркин оформил шат-аут
Встреча завершилась со счетом 4:0.
16.04.2022 22:08
Хоккей
автор: Александр Бойченко
В игре с «Детройтом» Панарин набрал 90-е очко в текущем сезоне НХЛ
В игре с «Детройтом» Панарин набрал 90-е очко в текущем сезоне НХЛ
Россиянин входит в число лидеров чемпионата по голевым передачам.
16.04.2022 20:30
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Сергачев - про Василевского: Он приезжает на тренировки рано. Некому его фотографировать
Оба хоккеиста выступают за «Тампу-Бэй».
16.04.2022 19:02
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Владимир Ткачев: Играми с белорусами чемпионат мира не заменить
Россияне отстранены от международных соревнований
16.04.2022 18:47
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Остон Мэттьюс: Результативность Овечкина кажется автоматически высокой
Американец лидирует в гонке снайперов НХЛ в текущем сезоне.
16.04.2022 17:15
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Форвард «Салавата Юлаева» Амиров вернулся в Уфу после лечения в Германии
Россиянин имеет на руках контракт с «Торонто».
16.04.2022 16:42
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Валерий Каменский: Бобровский - один из лучших вратарей в России и НХЛ
«Флорида», за которую выступает россиянин, возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона.
16.04.2022 14:58
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Слуцкому, наконец, повезло. Как «Рубин» увез ничью из Тушина, хотя был хуже «Спартака»
Казанский клуб прервал серию из четырех поражений, сыграв 1:1 с красно-белыми в гостевом матче 25-го тура РПЛ.
Забил даже Дзюба! Как «Зенит» победил своего «клиента» и вернул единоличное лидерство в РПЛ
Чемпионы России в 25-й туре РПЛ победили в Санкт-Петербурге «Урал» (3:1) и снова опережает «Динамо» на три очка.
Выглядеть в 50 как Яромир Ягр! Избавляемся от пивного живота по методу чешского хоккеиста
Легендарный Яромир Ягр - красавчик и качок. В этом году хоккеист отметил 50-летие, но остается в отличной форме и продолжает выходить на лед за команду из родного Кладно.
«Карета превратилась в тыкву». Масалитин — о неудаче ЦСКА в Уфе
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин после ничьей красно-синих с «Уфой» (1:1) в матче 25-го тура РПЛ был разочарован игрой команды Алексея Березуцкого.
В СССР женская «фигурка» была самой слабой. Так откуда взялся нынешний шквал побед?
Разбираемся в феномене нашего женского одиночного катания, совершившего небывалый прорыв за последние годы.
Передел или беспредел? Как «Фонбет» вышел из «спячки»
Главным ньюсмейкером российского букмекерского рынка последних дней стала компания «Фонбет».
«Казань не легко разбить, но Ваноли победит 3:1». Прогноз Ловчева на матч «Спартак» — «Рубин»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы команд в предстоящем матче 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином» (16 апреля, 19:00).
Удар головой! Как Немков не победил, но остался чемпионом Bellator
В Сан-Хосе прошел турнир Bellator 277, главные бои которого принесли неоднозначные результаты.
«Матчи «Зенита»? Не смотрю». Антон Шунин — о золотой гонке
Вратарь «Динамо» Антон Шунин после матча 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0) рассказал о своем первом в карьере голевой пасе и реализованной мечте попасть в клуб Льва Яшина.
«Динамо» уже догнало «Зенит»! Чем ответит Питер?
В стартовом матче 25-го тура РПЛ бело-голубые победили в Москве «Ахмат» (2:0) и перебрались на первую строчку таблицы, имея по 52 очка с питерцами. Лидер 16 апреля играет дома с «Уралом».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика