Четыре очка Кучерова помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Виннипег», Сергачев забросил шайбу

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на своей площадке оказалась сильнее «Виннипега». Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу «Лайтнинг».
В составе победителей дубль оформил российский нападающий Никита Кучеров, на счету которого также две результативные передачи. Также по одному голу забили Алекс Киллорн, Стивен Стэмкос, Пьер-Эдуар Белльмар, Ник Пол и Михаил Сергачев. Вратарь Андрей Василевский провел всю игру в запасе.
Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Пола Штястны, Кайла Коннора, Джоша Моррисси и Блейка Уилера.
В следующем матче «Тампа» примет дома «Детройт», а «Виннипег» сыграет на выезде с «Рейнджерс». Обе встречи состоятся 20 апреля.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» – «Виннипег» – 7:4 (2:2, 2:2, 3:0)
Голы:
0:1 – Штястны (Коннор, Элерс), 1:56
1:1 – Киллорн (Хедман, Стэмкос), 6:05
1:2 – Коннор (Дюбуа), 13:46
2:2 – Бельмар (Хедман, Рутта), 18:21
2:3 – Моррисси (Эпплтон, Лаури), 27:36
2:4 – Уилер (Тонинато, Пионк), 29:34
3:4 – Пол (Кучеров),33:56
4:4 – Кучеров (Пол, Хедман), 38:03
5:4 – Стэмкос (Палат), 43:00
6:4 – Кучеров (Хедман), 46:50
7:4 – Сергачев (Кучеров, Чернак), 51:55
Вратари: Б.Эллиотт 14/18 – Хеллибак 25/32, Комри 5/5.