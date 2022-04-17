Ассистенский хет-трик Орлова и шайба Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Монреаль»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на выезде оказался сильнее «Монреаля». Встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу «Кэпиталз».

В составе победителей дубль оформил Энтони Манта. Также по одной шайбе забросили Ник Дауд, Гарнет Хэтэуэй, Джастин Шульц, Ти Джей Оши, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов, на счету которого помимо этого три результативные передачи. Российский форвард Евгений Кузнецов набрал 2 (0+2) очка.

Хозяева ответили забитыми голами в исполнении Райана Пилинга (дубль), Джейка Эванса и Ника Судзуки. Российский защитник Александр Романов сделал ассист.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях у «Колорадо» (19 апреля), а «Монреаль» примет дома «Миннесоту» (20 апреля).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» – «Вашингтон» – 4:8 (0:1, 2:3, 2:4)

Голы:

0:1 – Дауд (Манта, Орлов), 12:23

1:1 – Эванс (Савар, Дворак), 21:56

1:2 – Манта (Орлов, Эллер), 28:03

1:3 – Манта (Эллер), 28:37

2:3 – Пелинг (Хоффман, Петри), 28:51

2:4 – Овечкин (Кузнецов), 35:36

3:4 – Пелинг (Романов, Питлик), 42:22

3:5 – Хэтэуэй (Ларссон, Дауд), 43:08

3:6 – Орлов (Манта), 44:30

3:7 – Шульц (Юханссон, Орлов), 49:50

4:7 – Сузуки (Петри), 54:53

4:8 – Оши (Карлсон, Кузнецов), 56:35

Вратари: Монтембо 33/41 – Ванечек 28/32.