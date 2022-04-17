«Колорадо» обыграл «Каролину», Ничушкин сделал два ассиста, Свечников забросил шайбу

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» на своей площадке оказался сильнее «Каролины». Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу «Эвеланш».

В составе победителей по дублю оформили Натан Маккиннон и Джей Ти Комфер. Также по одному голу забили Бен Майерс, Алекс Ньюхук и Микко Рантанен. Российский нападающий Валерия Ничушкина отдал две результативные передачи.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Джордана Стаала (дубль), Себастьяна Ахо и Андрея Свечникова.

Отметим, что «Колорадо» одержал девячтую победу подряд.

В следующем матче «Колорадо» примет дома «Вашингтон», а «Каролина» сыграет в гостях у «Аризоны». Обе встречи состоятся 19 апреля.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» – «Каролина» – 7:4 (2:0, 3:3, 2:1)

Голы:

1:0 – Комфер (Бураковски, Ньюхук), 6:58

2:0 – Маккиннон (Рантанен, Ничушкин), 10:48

3:0 – Комфер (Тэйвс, Бураковски), 21:56

4:0 – Майерс (Мэнсон, О'Коннор), 22:21

4:1 – Дж.Стаал (Пеши, Шей), 23:02

4:2 – Дж.Стаал (Слэвин, Нидеррайтер), 28:44

5:2 – Ньюхук (Обе-Кубел), 31:17

5:3 – Ахо (Джарвис, Мартинук), 33:33

6:3 – Рантанен (Ничушкин), 44:08

6:4 – Свечников (Деанджело, Терявяйнен), 46:28

7:4 – Маккиннон (Тэйвс, Рантанен), 51:43

Вратари: Кюмпер 29/33 – Андерсен 26/33, Раанта 4/4.