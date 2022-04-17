«Калгари» разгромил «Аризону», Задоров отдал две голевые передачи

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» на своей площадке оказался сильнее «Аризоны». Встреча завершилась со счетом 9:1 в пользу «Флеймз».

В составе победителей по дублю оформили Диллон Дюбе, Мэттью Ткачук и Джонни Годро. Также по одному голу забили Блейк Коулман, Элиас Линдхольм и Эндрю Манджапане. Российский защитник Никита Задоров сделал две результативные передачи.

Гости ответили лишь одной заброшенной шайбой в исполнении Ника Ритчи.

В следующем матче «Калгари» сыграет на выезде с «Чикаго», а «Аризона» примет дома «Каролину». Обе встречи состоятся 19 апреля.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» – «Аризона» – 9:1 (0:1, 6:0, 3:0)

Голы:

0:1 – Ричи (Макбэйн, Бигл), 1:30

1:1 – Манджипани (Задоров), 21:38

2:1 – Дюбе (), 21:16

3:1 – Ткачак (Ружичка, Годро), 22:18

4:1 – Дюбе (), 23:11

5:1 – Колман (Манджипани, Баклунд), 35:36

6:1 – Линдхольм (Ткачак, Задоров), 39:58

7:1 – Годро (Линдхольм, Хэнифин), 42:43

8:1 – Ткачак (Годро, Линдхольм), 45:13

9:1 – Годро (Ткачак, Линдхольм), 49:58

Вратари: Маркстрем 25/26 – Сятери 24/31, Веймелка 8/10.