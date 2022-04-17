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Фетисов отреагировал на рекорд Капризова по голам «Миннесоты» за сезон

Российский нападающий добился исторического достижения в матче с «Сент-Луисом».
17 апреля 2022 11:32

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о рекорде российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова по количеству голов за сезон.

«Кирилл молодец, играет хорошо. Старается, бьет рекорды. Очень здорово. Капризов очень талантливый человек», - приводит слова Фетисова «Чемпионат».

Напомним, что в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» Капризов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Таким образом, форвард забил 43-й гол в этом сезоне, установив рекорд «Миннесоты». Примечательно, что ранее это достижение принадлежало Эрику Стаалу и Мариану Габорику - по 42 шайбе.

источник: Чемпионат.com
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