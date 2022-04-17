Федоров заявил, что ЦСКА хочет показать быстрый и энергичный хоккей в серии с «Металлургом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил шансы своей команды на победу в финальной серии Кубка Гагарина-2022 против «Металлурга».

Отметим, что первые два матча состоятся 18 и 20 апреля в Магнитогорске, а затем игры пройдут в Москве 22 и 24 апреля.

– Нам удалось отдохнуть, готовимся в штатном режиме, разобрали соперника, осталось выйти и выполнить наш кусок работы. Мы собираемся работать в своем направлении. Хотим показать быстрый, энергичный хоккей, особенно баз шайбы, – цитирует Федорова ТАСС.

Добавим, что по итогам регулярного чемпионата «Металлург» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В рамках плей-офф подопечные Ильи Воробьева обыграли «Барыс» (4-1), «Авангард» (4-3) и «Трактор» (4-1).

Что касается ЦСКА, то армейцы расположились на третьей строчке на Западе. Затем красно-синие оказались сильнее «Локомотива» (4-0), московского «Динамо» (4-0) и СКА (4-3).