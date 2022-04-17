Воробьев назвал Ротенберга усилением СКА

Заслуженный тренер России Петр Воробьев оценил работу Романа Ротенберга в качестве главного тренера СКА.

«Усиление в штабе СКА произошло только одно – появился Роман Ротенберг. Это молодой тренер, но в противостоянии с мощным ЦСКА он показал себя достойно. Настрой у команды был сумасшедший, и Ротенберг здесь оказал сильное влияние. Проиграть в седьмом матче полуфинала, да и добраться до полуфинала – это серьёзный показатель. Однако у его помощников недостаточно победного опыта в КХЛ», - приводит слова Воробьева «Чемпионат».

Напомним, что о назначении Романа Ротенберга главным тренером СКА было объявлено 4 января, тогда клуб шел вторым на Западе, отставая на одно очко от московского «Динамо». В итоге армейцы выиграли конференцию в регулярном чемпионате КХЛ с преимуществом в 4 очка над бело-голубыми.