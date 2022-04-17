Бывший главный тренер сборной России заявил, что Капризов показывает в «Миннесоте» свой класс

Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об игре нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова.

«Капризов уже побил многие рекорды. Думаю, он за ними не гоняется. Он показывает свой уровень и класс, работает на результат команды. Побьет ли он еще какие-либо достижения? Будет зависеть от него самого», - приводит слова Плющева «Газета.ru».

Напомним, что шайба российского форварда «Миннесоты» в ворота «Сент-Луиса» (5:6 ОТ) стала для него 43-й в сезоне. Таким образом, Капризов побил рекорда клуба, установленный в сезоне-2007/08 Марианом Габориком (42 гола).