ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Бывший главный тренер сборной России заявил, что Капризов показывает в «Миннесоте» свой класс

Олимпийский чемпион установил новый рекорд клуба.
17 апреля 2022 16:32
автор: Максим Скороходов

Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об игре нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова.

«Капризов уже побил многие рекорды. Думаю, он за ними не гоняется. Он показывает свой уровень и класс, работает на результат команды. Побьет ли он еще какие-либо достижения? Будет зависеть от него самого», - приводит слова Плющева «Газета.ru».

Напомним, что шайба российского форварда «Миннесоты» в ворота «Сент-Луиса» (5:6 ОТ) стала для него 43-й в сезоне. Таким образом, Капризов побил рекорда клуба, установленный в сезоне-2007/08 Марианом Габориком (42 гола).

источник: «Газета.Ru»
Это интересно:
Бывший главный тренер сборной России заявил, что Капризов показывает в «Миннесоте» свой класс
Олимпийский чемпион установил новый рекорд клуба.
17.04.2022 16:32
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Воробьев назвал Ротенберга усилением СКА
В начале года Роман Борисович официально стал главным тренером команды.
17.04.2022 16:15
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Федоров заявил, что ЦСКА хочет показать быстрый и энергичный хоккей в серии с «Металлургом»
Первая очная встреча команд состоится 18 апреля.
17.04.2022 14:55
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Фетисов отреагировал на рекорд Капризова по голам «Миннесоты» за сезон
Российский нападающий добился исторического достижения в матче с «Сент-Луисом».
17.04.2022 11:32
Хоккей
«Калгари» разгромил «Аризону», Задоров отдал две голевые передачи
Встреча регулярного чемпионата НХЛ прошла на стадионе «Скоушабэнк-Сэдлдоум».
17.04.2022 09:45
Хоккей
«Колорадо» обыграл «Каролину», Ничушкин сделал два ассиста, Свечников забросил шайбу
Встреча регулярного чемпионата НХЛ прошла на льду «Болл Арены» в Денвере.
17.04.2022 09:15
Хоккей
Ассистенский хет-трик Орлова и шайба Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Монреаль»
Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел на стадионе «Белл Центр».
17.04.2022 08:43
Хоккей
Четыре очка Кучерова помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Виннипег», Сергачев забросил шайбу
Встреча регулярного чемпионата НХЛ прошла на льду «Амали Арены».
17.04.2022 08:30
Хоккей
Капризов стал рекордсменом «Миннесоты» по голам за сезон
Российский форвард «Уайлд» в матче с «Сент-Луисом» забросил шайбу.
17.04.2022 08:18
Хоккей
Голевая передача Панарина помогла «Рейнджерс» разгромить «Детройт», Шестеркин оформил шат-аут
Встреча завершилась со счетом 4:0.
16.04.2022 22:08
Хоккей
автор: Александр Бойченко
«Дзюба заслужил новый контракт». Булыкин — о ветеране «Зенита» и золотой гонке
Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» мнением о борьбе за чемпионство в РПЛ-2021/22.
«Ничья возможна, но скорее южане дома возьмут своё». Прогноз Ловчева на матч «Сочи» — «Локомотив»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ в Сочи (17 апреля, 16:30).
Забытый «подвиг» Александра Великого. Как Могильный «прихлопнул» судью НХЛ
К 20 годам Александр Могильный уже был олимпийским чемпионом и чемпионом мира, в 22 стал первым россиянином, забившим в Матче звезд НХЛ, но вскоре сорвался в рядовом эпизоде — и получил одну из самых суровых дисквалификаций в лиге.
Оживший «Фонбет» раздает фрибеты, в Суперкубок УЕФА выводят Клоппа и Тедеско. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Подвиги по расписанию: Овечкин забил гол №777, Капризов обогнал Габорика, Кучеров оформил «покер» (видео)
В очередных матчах чемпионата НХЛ российские суперзвезды отметились новыми статистическими достижениями.
Слуцкому, наконец, повезло. Как «Рубин» увез ничью из Тушина, хотя был хуже «Спартака»
Казанский клуб прервал серию из четырех поражений, сыграв 1:1 с красно-белыми в гостевом матче 25-го тура РПЛ.
Забил даже Дзюба! Как «Зенит» победил своего «клиента» и вернул единоличное лидерство в РПЛ
Чемпионы России в 25-й туре РПЛ победили в Санкт-Петербурге «Урал» (3:1) и снова опережает «Динамо» на три очка.
Выглядеть в 50 как Яромир Ягр! Избавляемся от пивного живота по методу чешского хоккеиста
Легендарный Яромир Ягр - красавчик и качок. В этом году хоккеист отметил 50-летие, но остается в отличной форме и продолжает выходить на лед за команду из родного Кладно.
«Карета превратилась в тыкву». Масалитин — о неудаче ЦСКА в Уфе
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин после ничьей красно-синих с «Уфой» (1:1) в матче 25-го тура РПЛ был разочарован игрой команды Алексея Березуцкого.
В СССР женская «фигурка» была самой слабой. Так откуда взялся нынешний шквал побед?
Разбираемся в феномене нашего женского одиночного катания, совершившего небывалый прорыв за последние годы.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика