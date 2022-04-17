Гол Мамина помог «Флориде» разгромить «Детройт»

«Флорида» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Детройт» со счетом 6:1.

В составе команды из Санрайза забивали Энтони Дюклер (26-я минута), Сэм Райнхарт (27), дважды Антон Лунделл, сначала в равных составах (35), а потом в меньшинстве (46), Максим Мамин (35) и Густав Форслинг (54). У хозяев льда заброшенной шайбой отличился Пьюс Зутер (53).

Вышедшие в плей-офф «пантеры» набрали 114 очков и продолжают лидировать в Восточной конференции. «Ред Уингз» остались с 68 очками и не имеют шансов побороться за Кубок Стэнли (11-е место на Востоке и пятое в Атлантическом дивизионе).

20 апреля «Флорида» сыграет в гостях против «Айлендерс», а «Детройт» проведет гостевую встречу с «Тампой-Бэй».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт Ред Уингз» - «Флорида Пантерз» - 1:6 (0:0, 0:4, 1:2)

Голы:

0:1 – Дюклер (Монтур, Барков), 25:02

0:2 – Райнхарт (Линдбом, Марчмент), 26:32

0:3 – Лунделл (Райнхарт), 34:23

0:4 – Мамин (Хернквист, Луостаринен), 34:51

0:5 – Лунделл (Барков), 45:04 (Мен.)

1:5 – Зутер (Задина, Врана), 52:04

1:6 – Форслинг (Монтур, Жиру), 53:13