Передача Проворова не помогла «Филадельфии» обыграть «Баффало»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» на выезде оказался сильнее «Филадельфии». Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Сейбрз».
В составе победителей по дублю оформили Виктор Олофссон и Тейдж Томпсон. Также одну шайбу забросил Андерс Бьорк.
Хозяева ответили забитыми голами в исполнении Кевина Хейза, Ноа Кейтса и Зака Макуэна. Российский защитник Иван Проворов сделал результативную передачу.
Отметим, что «Флайерз» потерпели пятое поражение подряд.
В следующем матче «Филадельфия» сыграет на выезде с «Торонто» (20 апреля), а «Баффало» отправится в гости к «Нью-Джерси» (22 апреля).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» – «Баффало» – 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)
Голы:
1:0 – Хэйс (Проворов, Кэйтс), 1:16
1:1 – Олофссон (Кребс, Далин), 8:36
1:2 – Бьорк (Далин), 17:34
2:2 – Кэйтс (Хэйс, Конекны), 21:20
2:3 – Олофссон (Кребс, Козенс), 29:43
2:4 – Томпсон (Скиннер), 34:22
3:4 – Макьюэн (Сэнхайм, Линдблум), 54:07
3:5 – Томпсон (Самуэльссон, Скиннер), 59:28
Вратари: Сандстрем 35/39 – Токарски 32/35.