«Миннесота» нанесла «Сан-Хосе» десятое поражение подряд, Куликов забросил шайбу

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на своей площадке оказалась сильнее «Сан-Хосе». Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу «Уайлд».

В составе победителей дубль оформил Кевин Фиала. Также по одной шайбе забросили Дмитрий Куликов, Джаред Сперджен и Мэттью Болди. Российский нападающий Кирилл Капризов провел на льду 20 минут 33 секунды и закончил игру с коэффициентом полезности «-2».

Гости ответили забитыми голами в исполнении Рудольфа Балцерса, Мэттью Ньето, Ноа Грегора и Ника Бонино.

Отметим, что «Шаркс» потерпели десятое поражение подряд.

В следующем матче «Миннесота» сыграет на выезде с «Монреалем», а «Сан-Хосе» примет дома «Коламбус». Обе встречи состоятся 20 апреля.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» – «Сан-Хосе» – 5:4 (2:1, 1:2, 1:1, 1:0)

Голы:

1:0 – Куликов (Болди, Фиала), 6:04

2:0 – Сперджен (Фолиньо), 7:29

2:1 – Балцерс (Грегор, Бордело), 9:38

2:2 – Ньето (Бернс, Бонино), 21:19

3:2 – Болди (Годро, Фиала), 26:37

3:3 – Грегор (Балцерс, Бернс), 31:11

3:4 – Бонино (Мелош, Гертл), 41:37

4:4 – Фиала (Годро, Джорди Бенн), 48:54

5:4 – Сперджен (Годро, Фиала), 61:05

Вратари: Флери 26/30 – Раймер 23/28.