Три очка Тарасенко и две передачи Барбашева помогли «Сент-Луису» победить «Нэшвилл»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» на выезде оказался сильнее «Нэшвилла». Встреча завершилась со счетом 8:3 в пользу «Блюз».
В составе победителей по дублю оформили Брэйден Шенн, Джордан Кайру и Калле Росен. Также по одной шайбе забросили Владимир Тарасенко и Натан Уокер. Помимо этого Тарасенко отдал две результативные передачи. Иван Барбашев сделал два ассиста. Павел Бучневич отметился голевым пасом.
У хозяев отличились Ник Казинс, Люк Канин и Данте Фаббро.
Добавим, что «Блюз» победили в девятой игре подряд.
В следующем матче «Сент-Луис» примет дома «Бостон», а «Нэшвилл» на своем льду сыграет с «Калгари». Обе встречи состоятся 20 апреля.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» – «Сент-Луис» – 3:8 (1:1, 1:7, 1:0)
Голы:
1:0 – Казинс (Канин, Боровецки), 4:16
1:1 – Шенн (Перрон, О′Райлли), 17:41
1:2 – Тарасенко (Парайко, О′Райлли), 21:11
1:3 – Росен (Тарасенко, Томас), 24:24
1:4 – Кайру (Парайко, Бучневич), 29:29
1:5 – Росен (Фолк, Тарасенко), 32:10
1:6 – Уокер (Джошуа, Браун), 32:29
1:7 – Шенн (Росен, Барбашев), 36:27
2:7 – Канин (Экхольм, Казинс), 38:47
2:8 – Кайру (Барбашев), 39:13
3:8 – Фаббро (Дюшен, Форсберг), 52:09
Вратари: Риттих 9/13, Сарос 16/20 – Биннингтон 33/36.