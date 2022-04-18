ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Три очка Тарасенко и две передачи Барбашева помогли «Сент-Луису» победить «Нэшвилл»

Встреча регулярного чемпионата НХЛ прошла на льду «Бриджстоун Арены».
18 апреля 2022 08:45

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» на выезде оказался сильнее «Нэшвилла». Встреча завершилась со счетом 8:3 в пользу «Блюз».

В составе победителей по дублю оформили Брэйден Шенн, Джордан Кайру и Калле Росен. Также по одной шайбе забросили Владимир Тарасенко и Натан Уокер. Помимо этого Тарасенко отдал две результативные передачи. Иван Барбашев сделал два ассиста. Павел Бучневич отметился голевым пасом.

У хозяев отличились Ник Казинс, Люк Канин и Данте Фаббро.

Добавим, что «Блюз» победили в девятой игре подряд.

В следующем матче «Сент-Луис» примет дома «Бостон», а «Нэшвилл» на своем льду сыграет с «Калгари». Обе встречи состоятся 20 апреля.

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» – «Сент-Луис» – 3:8 (1:1, 1:7, 1:0)
Голы:
1:0 – Казинс (Канин, Боровецки), 4:16
1:1 – Шенн (Перрон, О′Райлли), 17:41
1:2 – Тарасенко (Парайко, О′Райлли), 21:11
1:3 – Росен (Тарасенко, Томас), 24:24
1:4 – Кайру (Парайко, Бучневич), 29:29
1:5 – Росен (Фолк, Тарасенко), 32:10
1:6 – Уокер (Джошуа, Браун), 32:29
1:7 – Шенн (Росен, Барбашев), 36:27
2:7 – Канин (Экхольм, Казинс), 38:47
2:8 – Кайру (Барбашев), 39:13
3:8 – Фаббро (Дюшен, Форсберг), 52:09
Вратари: Риттих 9/13, Сарос 16/20 – Биннингтон 33/36.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Торонто» обыграл «Айлендерс», Сорокин отразил 33 броска
Матч регулярного чемпионата состоялся на стадионе «Скотиабанк Арена».
18.04.2022 08:59
Хоккей
Три очка Тарасенко и две передачи Барбашева помогли «Сент-Луису» победить «Нэшвилл»
Встреча регулярного чемпионата НХЛ прошла на льду «Бриджстоун Арены».
18.04.2022 08:45
Хоккей
«Миннесота» нанесла «Сан-Хосе» десятое поражение подряд, Куликов забросил шайбу
Матч регулярного чемпионата НХЛ состоялся на стадионе «Эксел Энерджи Центр» в Сэнт-Поле.
18.04.2022 08:28
Хоккей
Передача Проворова не помогла «Филадельфии» обыграть «Баффало»
Встреча регулярного чемпионата НХЛ прошла на льду «Веллс Фарго Центра».
18.04.2022 08:14
Хоккей
Гол Мамина помог «Флориде» разгромить «Детройт»
«Пантеры» лидируют в Восточной конференции НХЛ.
17.04.2022 23:03
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Рубин» выиграл второй матч у «Динамо» из Санкт-Петербурга в финале Кубка Петрова
Встреча завершилась в овертайме.
17.04.2022 18:06
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Бывший главный тренер сборной России заявил, что Капризов показывает в «Миннесоте» свой класс
Олимпийский чемпион установил новый рекорд клуба.
17.04.2022 16:32
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Воробьев назвал Ротенберга усилением СКА
В начале года Роман Борисович официально стал главным тренером команды.
17.04.2022 16:15
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Федоров заявил, что ЦСКА хочет показать быстрый и энергичный хоккей в серии с «Металлургом»
Первая очная встреча команд состоится 18 апреля.
17.04.2022 14:55
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Фетисов отреагировал на рекорд Капризова по голам «Миннесоты» за сезон
Российский нападающий добился исторического достижения в матче с «Сент-Луисом».
17.04.2022 11:32
Хоккей
Седьмой гол Изидора, два удаления и драка! Как «Сочи» и «Локо» сыграли в пользу ЦСКА
В матче 25-го тура РПЛ сочинцы не удержали победу над железнодорожниками (2:2) и упустили шанс обойти армейцев.
Непряева против шведской армии. Кто займет трон лыжной королевы после Йохауг?
В завершившемся сезоне Наталья Непряева стала олимпийской чемпионкой и впервые выиграла общий зачет Кубка мира. Но это вовсе не означает, что именно россиянка будет сильнейшей в ближайшие годы - на мировое лидерство претендуют несколько примерно равных лыжниц.
«Дзюба заслужил новый контракт». Булыкин — о ветеране «Зенита» и золотой гонке
Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» мнением о борьбе за чемпионство в РПЛ-2021/22.
«Ничья возможна, но скорее южане дома возьмут своё». Прогноз Ловчева на матч «Сочи» — «Локомотив»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ в Сочи (17 апреля, 16:30).
Забытый «подвиг» Александра Великого. Как Могильный «прихлопнул» судью НХЛ
К 20 годам Александр Могильный уже был олимпийским чемпионом и чемпионом мира, в 22 стал первым россиянином, забившим в Матче звезд НХЛ, но вскоре сорвался в рядовом эпизоде — и получил одну из самых суровых дисквалификаций в лиге.
Оживший «Фонбет» раздает фрибеты, в Суперкубок УЕФА выводят Клоппа и Тедеско. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Подвиги по расписанию: Овечкин забил гол №777, Капризов обогнал Габорика, Кучеров оформил «покер» (видео)
В очередных матчах чемпионата НХЛ российские суперзвезды отметились новыми статистическими достижениями.
Слуцкому, наконец, повезло. Как «Рубин» увез ничью из Тушина, хотя был хуже «Спартака»
Казанский клуб прервал серию из четырех поражений, сыграв 1:1 с красно-белыми в гостевом матче 25-го тура РПЛ.
Забил даже Дзюба! Как «Зенит» победил своего «клиента» и вернул единоличное лидерство в РПЛ
Чемпионы России в 25-й туре РПЛ победили в Санкт-Петербурге «Урал» (3:1) и снова опережает «Динамо» на три очка.
Выглядеть в 50 как Яромир Ягр! Избавляемся от пивного живота по методу чешского хоккеиста
Легендарный Яромир Ягр - красавчик и качок. В этом году хоккеист отметил 50-летие, но остается в отличной форме и продолжает выходить на лед за команду из родного Кладно.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика