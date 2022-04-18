Три очка Тарасенко и две передачи Барбашева помогли «Сент-Луису» победить «Нэшвилл»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» на выезде оказался сильнее «Нэшвилла». Встреча завершилась со счетом 8:3 в пользу «Блюз».

В составе победителей по дублю оформили Брэйден Шенн, Джордан Кайру и Калле Росен. Также по одной шайбе забросили Владимир Тарасенко и Натан Уокер. Помимо этого Тарасенко отдал две результативные передачи. Иван Барбашев сделал два ассиста. Павел Бучневич отметился голевым пасом.

У хозяев отличились Ник Казинс, Люк Канин и Данте Фаббро.

Добавим, что «Блюз» победили в девятой игре подряд.

В следующем матче «Сент-Луис» примет дома «Бостон», а «Нэшвилл» на своем льду сыграет с «Калгари». Обе встречи состоятся 20 апреля.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» – «Сент-Луис» – 3:8 (1:1, 1:7, 1:0)

Голы:

1:0 – Казинс (Канин, Боровецки), 4:16

1:1 – Шенн (Перрон, О′Райлли), 17:41

1:2 – Тарасенко (Парайко, О′Райлли), 21:11

1:3 – Росен (Тарасенко, Томас), 24:24

1:4 – Кайру (Парайко, Бучневич), 29:29

1:5 – Росен (Фолк, Тарасенко), 32:10

1:6 – Уокер (Джошуа, Браун), 32:29

1:7 – Шенн (Росен, Барбашев), 36:27

2:7 – Канин (Экхольм, Казинс), 38:47

2:8 – Кайру (Барбашев), 39:13

3:8 – Фаббро (Дюшен, Форсберг), 52:09

Вратари: Риттих 9/13, Сарос 16/20 – Биннингтон 33/36.