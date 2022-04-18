«Торонто» обыграл «Айлендерс», Сорокин отразил 33 броска

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» на своей площадке оказался сильнее «Айлендерс». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Мэйпл Лифс».
В составе победителей отличились Митчелл Марнер, Пьер Энгвалль, Уильям Нюландер и Давид Кемпф. Россияне Илья Михеев и Илья Любушкин результативными действиями не отметились.
Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Антони Бовиллье и Джош Бейли. Российский вратарь Илья Сорокин отразил 33 броска из 36.
В следующем матче «Торонто» примет дома «Филадельфию», а «Айлендерс» сыграют на своем льду с «Флоридой». Обе встречи состоятся 20 апреля.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» – «Айлендерс» – 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Голы:
0:1 – Бовилье (Пулок, Палмиери), 14:17
1:1 – Марнер (Бантинг, Джиордано), 17:31
1:2 – Бэйли (), 21:31
2:2 – Энгвалл (Холл, Керфут), 30:49
3:2 – В. Нюландер (Бантинг, Таварес), 33:20
4:2 – Кемпф (В. Нюландер), 59:51
Вратари: Дж.Кэмпбелл 27/29 – Сорокин 33/36.