Голевая передача Гаврикова не помогла «Коламбусу» избежать поражения от «Анахайма»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» на своей площадке оказался сильнее «Коламбуса». Встреча завершилась со счетом 6;4 в пользу «Дакс».
В составе победителей дубль оформил Трой Терри. Также по одному голу забили Джеральд Мэйхью, Тревор Зеграс, Кэм Фаулер и Дерек Грант.
Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Джейка Бина (дубль), Шона Курали и Коула Силлинджера. Российский защитник Владислав Гавриков отдал результативную передачу.
В следующем матче «Анахайм» примет дома «Лос-Анджелес», а «Коламбус» сыграет на выезде с «Сан-Хосе». Обе встречи состоятся 20 апреля.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» – «Коламбус» – 6:4 (3:1, 0:2, 3:1)
Голы:
1:0 – Терри (Гецлаф), 3:17
1:1 – Бин (Гавриков, Рословик), 4:07
2:1 – Терри (Фаулер, Шаттенкирк), 5:43
3:1 – Мэйхью (Грант, Зеграс), 7:42
3:2 – Бин (Боквист), 21:34
3:3 – Курали (Дэнфорт, Робинсон), 30:52
4:3 – Зеграс (Мэйхью, Грант), 41:03
5:3 – Фаулер (Гецлаф, Терри), 43:28
5:4 – Силлинджер (Нюквист, Ворачек), 47:22
6:4 – Грант (), 59:04
Вратари: Гибсон 31/35 – Берюбе 26/31.