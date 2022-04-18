Фастовский заявил, что Овчинников проведет сезон-2022/23 в «Сибири», несмотря на переход в «Торонто»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский поделился подробностями перехода нападающего клуба Дмитрия Овчинникова в «Торонто Мэйпл Лифс».

По словам функционера, новосибирцы пошли навстречу 19-летнему игроку в вопросе подписания контракта с командой НХЛ.

– В конце сезона подписать трехлетний контракт для молодого игрока – разумный шаг. Это выгодно и с финансовой, и с организационной точки зрения. Но было принципиально важное условие: следующий сезон Дмитрий однозначно играет в «Сибири». Когда «Торонто» подтвердило это условие, мы пошли на расторжение, – приводит слова Фастовского «Чемпионат».

Отметим, что Овчинников является воспитанником академии «Сибири». Всего в составе взрослой команды он провел 35 матчей в рамках КХЛ, забросил одну шайбу и отдал четыре результативных передачи.

В 2020 году «Мэйпл Лифс» задрафтовали хоккеиста под 137-м номером общего зачета.