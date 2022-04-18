Михайлов ожидает, что финальная серия Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом» будет долгой

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался по поводу финальной серии Кубка Гагарина-2022 между «Металлургом» и ЦСКА.

Отметим, что первые два матча команд состоятся 18 и 20 апреля в Магнитогорске, а затем игры пройдут в Москве 22 и 24 апреля.

– Конечно, все игры будут от ножа – в этом даже не сомневаюсь. У Илья Воробьева очень хорошая команда, они точно будут сражаться. Как и ЦСКА будет стараться обыграть своего соперника. Игры будут интересные. Да и серия будет долгой, – цитирует Михайлова «Чемпионат».

Добавим, что по итогам регулярного чемпионата «Металлург» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В рамках плей-офф подопечные Ильи Воробьева обыграли «Барыс» (4-1), «Авангард» (4-3) и «Трактор» (4-1).

Что касается ЦСКА, то армейцы расположились на третьей строчке Запада. В плей-офф красно-синие оказались сильнее «Локомотива» (4-0), московского «Динамо» (4-0) и СКА (4-3).