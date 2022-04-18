ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Михайлов ожидает, что финальная серия Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом» будет долгой

Первая очная встреча команд состоится сегодня, 18 апреля.
18 апреля 2022 12:42
автор: Владислав Корегин

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался по поводу финальной серии Кубка Гагарина-2022 между «Металлургом» и ЦСКА.

Отметим, что первые два матча команд состоятся 18 и 20 апреля в Магнитогорске, а затем игры пройдут в Москве 22 и 24 апреля.

– Конечно, все игры будут от ножа – в этом даже не сомневаюсь. У Илья Воробьева очень хорошая команда, они точно будут сражаться. Как и ЦСКА будет стараться обыграть своего соперника. Игры будут интересные. Да и серия будет долгой, – цитирует Михайлова «Чемпионат».

Добавим, что по итогам регулярного чемпионата «Металлург» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В рамках плей-офф подопечные Ильи Воробьева обыграли «Барыс» (4-1), «Авангард» (4-3) и «Трактор» (4-1).

Что касается ЦСКА, то армейцы расположились на третьей строчке Запада. В плей-офф красно-синие оказались сильнее «Локомотива» (4-0), московского «Динамо» (4-0) и СКА (4-3).

источник: Чемпионат.com
Это интересно:
Михайлов ожидает, что финальная серия Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом» будет долгой
Первая очная встреча команд состоится сегодня, 18 апреля.
18.04.2022 12:42
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Фастовский заявил, что Овчинников проведет сезон-2022/23 в «Сибири», несмотря на переход в «Торонто»
Российский хоккеист заключил трехлетний контракт с канадской командой.
18.04.2022 11:06
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Голевая передача Гаврикова не помогла «Коламбусу» избежать поражения от «Анахайма»
Встреча регулярного чемпионата НХЛ прошла на льду «Хонда Центра».
18.04.2022 09:16
Хоккей
«Торонто» обыграл «Айлендерс», Сорокин отразил 33 броска
Матч регулярного чемпионата состоялся на стадионе «Скотиабанк Арена».
18.04.2022 08:59
Хоккей
Три очка Тарасенко и две передачи Барбашева помогли «Сент-Луису» победить «Нэшвилл»
Встреча регулярного чемпионата НХЛ прошла на льду «Бриджстоун Арены».
18.04.2022 08:45
Хоккей
«Миннесота» нанесла «Сан-Хосе» десятое поражение подряд, Куликов забросил шайбу
Матч регулярного чемпионата НХЛ состоялся на стадионе «Эксел Энерджи Центр» в Сэнт-Поле.
18.04.2022 08:28
Хоккей
Передача Проворова не помогла «Филадельфии» обыграть «Баффало»
Встреча регулярного чемпионата НХЛ прошла на льду «Веллс Фарго Центра».
18.04.2022 08:14
Хоккей
Гол Мамина помог «Флориде» разгромить «Детройт»
«Пантеры» лидируют в Восточной конференции НХЛ.
17.04.2022 23:03
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Рубин» выиграл второй матч у «Динамо» из Санкт-Петербурга в финале Кубка Петрова
Встреча завершилась в овертайме.
17.04.2022 18:06
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Бывший главный тренер сборной России заявил, что Капризов показывает в «Миннесоте» свой класс
Олимпийский чемпион установил новый рекорд клуба.
17.04.2022 16:32
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 18.04.2022: на кону 4 450 000 рублей!
18 апреля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Возьмет ли дебютант Федоров Кубок Гагарина с первого захода? Расклад на финал «Магнитка» — ЦСКА
В понедельник 18 апреля стартует финальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Один плюс два в честь шестисотого! Как Тарасенко «отметил» юбилей в НХЛ (видео)
Матч с «Нэшвиллом» стал для Владимира Тарасенко 600-м в НХЛ, и российский форвард тремя набранными очками помог «Сент-Луису» одержать разгромную победу на выезде (8:3).
Седьмой гол Изидора, два удаления и драка! Как «Сочи» и «Локо» сыграли в пользу ЦСКА
В матче 25-го тура РПЛ сочинцы не удержали победу над железнодорожниками (2:2) и упустили шанс обойти армейцев.
Непряева против шведской армии. Кто займет трон лыжной королевы после Йохауг?
В завершившемся сезоне Наталья Непряева стала олимпийской чемпионкой и впервые выиграла общий зачет Кубка мира. Но это вовсе не означает, что именно россиянка будет сильнейшей в ближайшие годы - на мировое лидерство претендуют несколько примерно равных лыжниц.
«Дзюба заслужил новый контракт». Булыкин — о ветеране «Зенита» и золотой гонке
Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» мнением о борьбе за чемпионство в РПЛ-2021/22.
«Ничья возможна, но скорее южане дома возьмут своё». Прогноз Ловчева на матч «Сочи» — «Локомотив»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ в Сочи (17 апреля, 16:30).
Забытый «подвиг» Александра Великого. Как Могильный «прихлопнул» судью НХЛ
К 20 годам Александр Могильный уже был олимпийским чемпионом и чемпионом мира, в 22 стал первым россиянином, забившим в Матче звезд НХЛ, но вскоре сорвался в рядовом эпизоде — и получил одну из самых суровых дисквалификаций в лиге.
Оживший «Фонбет» раздает фрибеты, в Суперкубок УЕФА выводят Клоппа и Тедеско. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Подвиги по расписанию: Овечкин забил гол №777, Капризов обогнал Габорика, Кучеров оформил «покер» (видео)
В очередных матчах чемпионата НХЛ российские суперзвезды отметились новыми статистическими достижениями.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика