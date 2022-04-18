Сушинский – о победе над «Металлургом»: ЦСКА не нужно большинство, они свое и так забьют

Экс-президент омского «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о победе ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом».

– В сложный момент армейцы добавляют, и все встает на свои места. Если бы не ошибались и не удалялись, то могли выиграть всухую. ЦСКА ни разу за матч не сыграл в большинстве, но ему это и не надо. Серия со СКА показала, что ЦСКА не нужно большинство, они свое и так забьют. Хочется посмотреть побольше матчей, думаю, что шансы у «Металлурга» есть, – цитирует Сушинского «Чемпионат».

Напомним, что в первом матче финальной серии до четырех побед ЦСКА в гостях переиграл «Металлург» со счетом 3:1. Заброшенными шайбами у армейцев отметились Сергей Андронов, Никита Нестеров и Сергей Плотников. У магнитогорской команды точным броском отличился Максим Карпов. Следующая встреча между ЦСКА и «Металлурга» пройдет 20 апреля на домашней арене «Магнитки».