Михаил Тюркин покинул должность гендиректора московского «Динамо»

Хоккейный клуб «Динамо» Москва объявил об уходе Михаила Тюркина с должности гендиректора бело-голубых.

«Сегодня, 18 апреля, состоялось очередное заседание Совета директоров ХК «Динамо» Москва в очной форме. Генеральный директор клуба Михаил Тюркин выступил с докладом о проделанной работе в прошедшем сезоне. Наставник бело-голубых Алексей Кудашов предоставил стратегию формирования команд на сезон-2022/2023», – сказано в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что в ближайшее время московский клуб начнет работу согласно новой концепции развития, которая затронет академию, команды МХЛ, ВХЛ и КХЛ. В связи с этим принято решение о смене ряда руководящих позиций. Так по обоюдному согласию сторон свой пост оставляет гендиректор бело-голубых Тюркин.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 московский клуб занял четвертое место в таблице Западной конференции, а во втором раунде Кубка Гагарина уступил ЦСКА (0-4).