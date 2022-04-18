Федоров – о победе над «Металлургом»: Третий период показал, как ЦСКА должен и может играть

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров высказался после победы над «Металлургом» в первом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина.

«Очень быстрая игра, мы были готовы к этому. Не совсем мне понравился наш второй период, где-то не докатили, не добежали пару шагов, начали играть клюшками, из этого следовали совершенно справедливые удаления. Но третий период показал, как мы должны и можем играть», – цитирует Федорова Sport24.ru.

Напомним, что в первом матче финальной серии до четырех побед ЦСКА в гостях переиграл «Металлург» со счетом 3:1. Заброшенными шайбами у армейцев отметились Сергей Андронов, Никита Нестеров и Сергей Плотников. У магнитогорской команды точным броском отличился Максим Карпов. Следующая встреча между ЦСКА и «Металлурга» пройдет 20 апреля на домашней арене «Магнитки».