«Вашингтон» одержал гостевую победу над «Колорадо», на счету Овечкина заброшенная шайба

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Колорадо Эвеланш» (3:2) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что в составе победившей команды шайбы забросили Гарнет Хэтэуэй (5-я минута), Александр Овечкин (34) и Маркус Юханссон (51). Голкипер Илья Самсонов оформил 24 сейва из 26 возможных. Форвард Евгений Кузнецов отличился результативным пасом.

Соперник ответил голами Валерия Ничушкина (18) и Арттури Лехконена (49).

Таким образом, «Колорадо» прервал свою девятиматчевую победную серию в чемпионате. В данный момент команда занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 116 очков. «Вашингтон» располагается на восьмой строчке Востока (96 очков).

21 апреля «Эвеланш» сыграют в гостях против «Сиэтла», а «Кэпиталз» в тот же день на выезде встретятся с «Вегасом».