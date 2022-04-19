Результативный пас Задорова помог «Калгари» обыграть «Чикаго» в выездном матче

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхокс» – «Калгари Флэймз» завершился победой гостевой команды со счетом 5:2.

Отметим, что в составе «Флэймз» шайбы забросили Джонни Годро, отличившийся дублем на 7-й и 59-й минутах, а также Диллон Дюбе (1), Блейк Коулман (15) и Оливер Кайлингтон. Российский защитник Никита Задоров провел на льду 13 минут 34 секунды и оформил одну результативную передачу.

У хозяев авторами голов стали Тайлер Джонсон (8) и Алек Регула (33).

Таким образом, «Калгари» набрал 103 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго» идет 14-м (61 очко).

20 апреля «Флэймз» сыграют в гостях против «Нэшвилла», а «Блэкхокс» днем позже на выезде встретятся с «Аризоной».