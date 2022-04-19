«Ванкувер» дома крупно победил «Даллас», Подколзин забросил одну шайбу и отдал голевой пас

«Ванкувер Кэнакс» на своей площадке победил «Даллас Старз» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что в составе хозяев авторами заброшенных шайб стали Элиас Петтерссон (16-я и 57-я минуты), Конор Гарланд (8), Брок Бозер (22), Джейсон Дикинсон (31) и Василий Подколзин (41). Также россиянин записал на свой счет результативную передачу. В нынешнем сезоне 20-летний форвард набрал 25 (14+11) очков в 73 встречах.

Гости ответили голами Роопе Хинца (9, 25). Нападающий Александр Радулов отыграл 10 минут 45 секунд и оформил один ассист.

Добавим, что «Ванкувер» одержал свою шестую победу кряду в чемпионате. В данный момент команда занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 86 очков. «Даллас» располагается на седьмой строчке (91 очко).

20 апреля «Кэнакс» сыграют дома против «Оттавы», а «Старз» днем позже отправятся в гости к «Эдмонтону».