Овечкин повторил рекорд НХЛ по заброшенным шайбам за сезон для игроков в возрасте 36 лет или старше

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счет заброшенную шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо Эвеланш» (3:2).

Отметим, что в прошедшей встрече россиянин забил свой 48-й гол в текущем сезоне. Тем самым, 36-летний хоккеист смог повторить рекорд лиги по заброшенным шайбам в одном регулярном чемпионате для игроков своего возраста или старше.

Добавим, что ранее рекорд по количеству голов единолично принадлежал финскому форварду Теэму Селянне. В сезоне-2006/07 он в составе «Анахайм Дакс» забросил 48 шайб в 82 встречах.

В данный момент Овечкин набрал набрал 87 (48+39) очков в 74 матчах нынешнего сезона. «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции (96 очков).